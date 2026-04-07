El Intermedio entrega los Premios GRAMI a los "grandes asesinos miserables": "No firman autógrafos, solo sentencias de muerte"

Cristina Gallego es la encargada de recompensar "la labor de los genocidas más talentosos y crueles de nuestro tiempo que, casualmente, están todos en Israel".

Cristina Gallego es la encargada de entregar los Premios GRAMI: "Grandes asesinos miserables, unos galardones que se celebran justo hoy cuando se cumplen dos años y medio del inicio de la masacre en Gaza". La colaboradora indica que, para conmemorarlo, quiere recompensar "la labor de los genocidas más talentosos y crueles de nuestro tiempo que, casualmente, están todos en Israel". Gallego recomienda no acercarse a los galardonados en la alfombra roja ya que no firman autógrafos, "solo sentencias de muerte".

El ganador del premio 'Chin chin, a la horca que llegó tu fin' es el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, "que hace unos días celebró brindando con champán la aprobación de la pena de muerte por ahorcamiento para los palestinos acusados de asesinatos terroristas", explica Gallego.

Ben-Gvir repite premio, ya que también ha ganado el galardón de 'La cárcel no es un hotel', gracias a unas declaraciones en las que, además de dejar claro que es un genocida, "se siente muy orgulloso de serlo", indica Cristina.

El siguiente Premio GRAMI premia a la reforma exprés de Gaza. En este caso, la ganadora es la ministra de Igualdad de Israel, May Golan. Como señala Gallego, "tiene una capacidad única de convertir la crueldad, los escombros, la muerte y la destrucción en orgullo nacional".

En la categoría 'Los nazis: solo se ha contado lo malo', el premio es para Moshe Feiglin, líder del partido sionista Zehut. Cristina indica que es todo un pionero ya que "es el único y primer judío del mundo que se compara con Hitler con orgullo". "Lo hizo para justificar la limpieza étnica en Gaza", añade.

Al igual que Ben-Gvir, Feiglin consigue un segundo galardón. En este caso el premio a '¿Quién puede matar a un niño? Sujétame el cubata'. Este afirmaba que cada niño y cada bebe gazatí es un enemigo. Además, añadía que había que conquistar Gaza, colonizarla y no dejar ni un niño.

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