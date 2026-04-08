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Reportaje de Isma Juárez

La inesperada respuesta de una joven al preguntarle qué enclave estratégico está bloqueado: "El Metro"

Isma Juárez continúa en El Intermedio con su concurso '¿Quién es Felipe González?', en donde pone a prueba los conocimientos de actualidad que tienen los adolescentes. Puedes ver el resultado en este vídeo.

La inesperada respuesta de una joven al preguntarle que enclave estratégico está bloqueado: "El Metro"

Isma Juárez sale a la calle de nuevo con su concurso '¿Quién es Felipe González?', en el que pregunta a los jóvenes españoles sobre temas de actualidad para poner a prueba su cultura Los primeros concursantes fallan a la hora de designar la profesión de González, asegurando que era un "rey o algo de España".

Sin embargo, cuando Isma les pregunta qué conflicto internacional copa ahora la actualidad, uno de los chicos gana a su amigo al elegir Irán por delante de Irak. "Me saca años de experiencia de la vida", reconoce el chico, que tras ganar el premio se lo dedica a su madre, aunque admite que "pensaba que tenía mejor cultura general".

La segunda pareja de concursantes tampoco anda muy encaminada sobre el expresidente del Gobierno, y afirman que era un deportista. Ni saben la profesión de González, ni la del ministro de Economía, Carlos Cuerpo, al que no son capaces de colocar como nuevo vicepresidente del Gobierno.

En la última ronda de preguntas, una chica considera que el enclave estratégico que lleva bloqueado varias semanas es "el metro". Por su parte, su amiga sí que llega a nombrar un "estrecho", aunque no termina de saber que se trata de el de Ormuz.

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