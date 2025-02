Inés Rodríguez 'desvela' cómo terminó en El Intermedio: "Me he liado y aquí he acabado"

La reportera ha viajado hasta EEUU para asistir a un concierto pero no conocía ninguna de las canciones del artista. A pesar de ello, no ha dudado en compartir un particular truco para que nadie se de cuenta.

Inés Rodríguez ha viajado hasta San Francisco, en Estados Unidos, para asistir a un concierto de Zayn Malik, un artista que se popularizó gracias a su pertenencia a la banda One Director. La colaboradora de El Intermedio no tiene complejo en admitir que no se sabía ninguna canción del cantante, algo que ha dejado a el Gran Wyoming alucinado.

"No tienes ni idea de qué va el pavo y te vas a un concierto a San Francisco", le dice el presentador, "aquí hay un misterio, ¿qué pasa tienes un maromo escondido?". Rodríguez responde que no lo necesita. "Quita, quita", añade, "donde haya sarao allí que estoy yo".

La reportera, además, no duda en compartir un truco "chulísimo" que utiliza cuando va a un concierto y no conoce las canciones: "Digo, sin volumen, nombres de frutas". "Uno detrás de otro al ritmo de la canción", explica, "entonces parece que me la sé".

"Cuando vaya a tus conciertos lo haré", le dice Inés a Wyoming. El presentador pregunta, de nuevo, por su misterioso viaje. "He ido por la fantasía", responde ella, "me invitan a sitios y yo no sé decir que no". "Por eso estoy aquí", añade ella, "¿qué te crees que hago yo aquí? Me he liado y aquí he acabado".