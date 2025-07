"Las mujeres con discapacidad a menudo no somos vistas como mujeres": Costa Badía habla de feminidad con Inés Rodríguez

Inés Rodríguez visitaba el Museo Reina Sofía para hablar con Costa Badía, una artista plástica y mediadora cultural que, además, tiene diversidad funcional. A través de su arte, divulga y reivindica sobre la discapacidad y, además, trabaja en este museo.

En el vídeo sobre estas líneas, la artista explicaba que a través de su arte intenta transmitir "qué me pasa y qué necesito para que los demás entiendan cómo vivo yo". Algo que, admitía, "no es fácil" más por las personas y la sociedad que por la propia discapacidad.

En este sentido, hablaba sobre la importancia de que las personas de su alrededor "entiendan que yo vivo de otra manera y no puedo hacerlo de una manera parecida a ellos".

Es el caso del transporte público, donde afirmaba que, aunque cojea, "hay gente que me pone caras raras si me siento en el asiento reservado". De hecho, contaba que a veces lleva el bastón "para no tener que dar explicaciones" y que "en ese momento la gente se levanta, es magia".

"Te ahorras tener que estar disponible emocionalmente", aseguraba Badía, que defendía su derecho a no tener que compartir su diagnóstico médico "con una persona con la que te vas a tener que cruzar 5 minutos en tu vida".

Su obra, además de la discapacidad, también habla sobre la feminidad. Costa explicaba que "las mujeres con discapacidad a menudo no somos vistas como mujeres" y, por ello, consideraba que "necesitamos reivindicar una feminidad que, a lo mejor para una mujer normativa ya se da por hecho".

Sobre la accesibilidad en los museos, recuerda el día que una vigilante de seguridad le dijo que "los museos no eran para sentarse". Sin embargo, Inés le pedía hacer algún día "el tour para cojos" por el Reina Sofía.

