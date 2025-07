Un hombre de barrio rico: "Mis hijos tienen buenas carreras. Hay padres que no se preocupan de que los suyos estudien ni sean nada"

"No he tenido que ayudarles económicamente porque no les ha hecho falta porque son muy trabajadores y tienen sus buenas carreras", asegura este hombre de barrio rico en este vídeo con Thais Villas.

En 2015, Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero para hablar con sus abuelos sobre cómo ayudaban en sus familias.

Una mujer de barrio obrero confesó que ayudaba a sus hijos económicamente porque tenían necesidad: "Me lo quito yo de muchas cosas y se lo doy a ellos". Por su parte, otra mujer del mismo barrio explicó que ayudaba a su nuera: "Se quedó viuda joven y nos quedamos con el hijo con 9 meses, ahora tiene 10 años y está con nosotros gracias a la pension de mi marido". Y es que la mujer confesó que con dicha pensión, de 1.000 euros, salían adelante cuatro personas en su piso "haciendo muchos números".

Sin embargo, en el barrio rico afirmaron no pasar esos apuros. Una mujer de barrio rico desveló que económicamente no había ayudado a sus hijos: "Un poco supervisar a la chica que cuida de los niños, pero económicamente no". "Estudiaron fuera y han venido con mucha experiencia y han podido montar su propia empresa, y eso, que era un momento de crisis", aseguró la mujer, que destacó que "el que quiere salir adelante sale, con crisis o sin crisis".

Por su parte, un hombre del mismo barrio rico explicó a Thais Villas que no ha tenido que ayudarles económicamente porque no les ha hecho falta: "Son muy trabajadores y tienen sus buenas carreras". Además, el hombre lanzaba una pulla a otros padres: "Hay padres que no se preocupan de que los hijos estudien ni sean nada". Una respuesta que no convención a Thais Villas, que le contestó rotunda: "Escúcheme, hay veces que se preocupan y se pagan unos estudios y luego con la crisis no tienen trabajo por mucha carrera que tengan".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.