Inés Rodríguez cuenta su experiencia en un avión: "La azafata me preguntó si iba borracha y le tuve que explicar que solo soy coja"

Inés Rodríguez, la reportera más 'inusual' de El Intermedio, siempre "nos abre los ojos", como dice El Gran Wyoming, con sus reportajes. En este caso, la colaboradora abordó los principales problemas que se encuentran las personas con discapacidad cuando quieren acceder y moverse con el transporte público.

"Si ya de por sí nos cuesta movernos, si encima nos ponen trabas para transportarnos de manera un poco más independiente, ya que, muchas veces, no podemos conducir, es un lío", contesta Inés a Sandra Sabatés, al ser preguntada por el principal problema al que se tienen que enfrentar. El Gran Wyoming, por su parte, quiere conocer si hay alguna anécdota que especialmente haya marcado a su colaboradora. Y es que, como señala el presentador, Inés Rodríguez es muy viajera.

"Tengo suerte de poder subir y bajar escaleras, así que mucho drama no tengo, pero el otro día, volviendo de Bangladesh, me subí al avión y la azafata me preguntó si estaba borracha. Le tuve que explicar que no, que solo era coja", contó Inés entre risas, recordando cómo la azafata "se sintió tan mal" que le terminó "subiendo a business". "Así que todo bien, oféndanme de esa forma, que así da gusto...", bromea.

En la otra cara de la moneda, también hay ejemplos de buenas prácticas que facilitan el acceso en el transporte público, pero la reportera señala que "todavía hay mucho por hacer".