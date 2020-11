Dani Mateo y El Gran Wyoming protagonizan un reñido concurso de chistes malos sobre la vacuna del COVID-19, y es que, como reconoce Mateo, si el humor fuese una enfermedad él "sería asintomático".

"Doctor, doctor, póngame la vacuna", arranca Wyoming, para continuar: "No le hace falta, está tan fofo que ya tiene anticuerpo". Dani Mateo contraataca: "¿Cómo se dice en alemán soy un conspiranóico? No me vacunen". El presentador asegura que el concurso es "doloroso" tanto como la propia vacuna, "pero por lo menos del concurso no hay dos dosis".

No es la primera vez que ambos se enfrentan compitiendo con chistes malos. "¿Cómo llaman en Castilla y León al toque de queda que impide salir por las noches? Invierno", arrancó El Gran Wyoming, riéndose de su propia gracia en otra ocasión.