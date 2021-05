"Estamos en una emergencia, pero la vamos a solucionar", afirma Dani Mateo tras las palabras director del Centro de Alertas y Emergencias Sanitarias. Y es que Fernando Simón ha sido sincero sobre "su fatiga pandémica", destaca el presentador, que afirma que Simón "está en riesgo extremo de mandarlo todo a la mierda".

"Tengo muchas ganas de finalizar esta rutina", ha confesado Simón, que ha destacado que le va a costar volver a la normalidad más que a otra gente: "Espero que la gente se olvide rápido de mí. No deja de ser pesado pararte cada poco a hablar con alguien". "A veces me pienso dos veces si salir a la calle. Me apetece dejarlo ya", ha insistido el experto. Por eso, la ver que Simón está de bajón, Dani Mateo y El Gran Wyoming le animan por todo lo alto en pleno plató de El Intermedio: "Si una almendra no pudo acabar contigo no lo va a hacer una pandemia". Puedes ver el momento completo en el vídeo principal de la noticia.

