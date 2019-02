Dani Mateo presenta a los "nuevos fichajes" de Ciudadanos: "Son nuevos para Wallapop, están un poco usaditos"

Para Dani Mateo, "Inés Arrimadas es el pasado", y es que Ciudadanos tiene líderes nuevos, y cuando Mateo dice "nuevos", quiere decir "nuevos para Wallapop, es decir, un poco usaditos".

"Ciudadanos ha hecho dos fichajes en el mercado de invierno", explica Mateo. Por un lado Joan Mesquida, para liderar la lista en Baleares. Viene del PSOE, y fue secretario de Estado con el Gobierno de Zapatero.

También han fichado a Silvia Clemente, para su lista en Castilla y León. Ella viene del PP. Hasta hace cuatro días era la presidenta de las Cortes de Castilla y León.

Es más, cuando dejaba su cargo, le dedicaba unas emotivas palabras al líder popular en esa comunidad: "No se puede trabajar sin creer en el proyecto ni en quien lo dirige, Alfonso Fernández Mañueco, una persona que no tiene palabra, que no tiene capacidad y que carece completamente de liderazgo.

"Rivera, no la deje escapar, no porque sea muy buena sino por lo que pueda decir de usted el día que se vaya de Ciudadanos", advierte Dani Mateo.

Y ha reconocido el "célebre espíritu regenerador de Ciudadanos", y su gran labor con el medio Ambiente: "Ciudadanos ha inventado el contenedor naranja, en algún lado habrá que reciclar a los políticos antiguos".

Además, Dani Mateo ha explicado por qué, de todos políticos que homenajearon en Twitter a Antonio Machado por el 80 aniversario de su muerte, Girauta, diputado de Ciudadanos en el Congreso es su favorito. El político asegura que ha visitado "sin exagerar, más de 200 veces su tumba".