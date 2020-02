La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha elaborado un informe en el que ha recopilado los principales bulos que circulan sobre cómo prevenir el coronavirus.

"Pero nosotros, como hombres de ciencia que somos, no nos fiamos de lo primero que nos dicen. Ni siquiera cuando lo dice la OMS. Por eso sometemos todo al método científico", ha señalado el 'doctor' Dani Mateo.

La primera advertencia es que con el aire caliente de los secadores de manos no se previene el COVID-19. "Esto no previene el coronavirus, esto solo abre las puntas", ha señalado Wyoming.

Otro de los bulos que ha desmentido la OMS es que el uso del alcohol etílico o cloro evite el contagio. Una idea que el 'doctor Mateo' ha decidido comprobar empíricamente, dando a Wyoming una botella "del único alcohol que había en su camerino".

"Prevenir el coronavirus no sé... pero me están entrando ganas de llamar a mi ex", ha destacado el presentador tras un largo trago.

Por último, la OMS ha tumbado el bulo de que beber orina infantil ayude a evitar el COVID-19. "Wyoming, tenemos que comprobarlo... Así que ya sabes", ha comentado el 'doctor Mateo'.

Otros momentos destacados

El Gran Wyoming presenta la "coreografía oficial" del coronavirus, protagonizada por dos médicos chinos que se han lanzado a bailar tras curar a seis pacientes de coronavirus.

Además, Dani Mateo explica que la 'comunidad científica' ha descubierto una nueva mutación del coronavirus "que se alimenta a través del miedo y que se transmite boca a boca, especialmente en los círculos de cuñados y abuelas asustadas".