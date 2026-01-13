Ignacio Escolar, sobre la denuncia a Julio Iglesias: "Cuentan que es muy colérico, que perdía los estribos con facilidad"

El director de 'eldiario.es' cuenta a Andrea Ropero cómo iniciaron la investigación sobre los supuestos delitos de agresión sexual que el cantante habría ejercido sobre dos de sus exempleadas en el año 2021.

Este martes 'eldiario.es' publicaba, en exclusiva, que Julio Iglesias ha sido denunciado por dos antiguas empleadas por agresión sexual y trata de seres humanos. Ignacio Escolar, director de dicho medio, cuenta Andrea Ropero que esta ha sido la investigación "más larga y compleja" que han abordado.

El periodista indica que la primera fuente se puso en contacto con el medio en enero de 2023. "Es una persona que conoce a las mujeres, que ha oído lo que ellas cuentan y que nos cuenta, prácticamente, el 90% de los testimonios que tenemos hoy", señala Escolar: "Cómo funcionaba esa casa, que había unas mujeres que seleccionaban a las otras, que eran muy vulnerables, y que acababan acostándose, contra su voluntad según decían ellas, con Julio Iglesias".

El director de 'eldiario.es' expone que han llevado a cabo un trabajo de tres años para poder publicar este reportaje ya que primero tuvieron que localizar a esas mujeres, ganarse su confianza y conseguir nuevas evidencias.

"Hemos encontrado desde mensajes de WhatsApp hasta pruebas médicas que corroboran la historia", cuenta. Además, también han hablado con otras personas a las que estas mujeres confiaron lo que les había sucedido. "Solo después de ese proceso, y de dar la oportunidad a Julio Iglesias de que nos contestara, cosa que no ha hecho, nos hemos atrevido a publicar", indica.

En cuanto al perfil de las mujeres contratadas, Escolar explica que las buscaban a través de un anuncio. "Pedían jóvenes de entre 25 y 35 años, de ambientes muy pobres, pedían que mandases cinco fotos y así las seleccionaban en función de cómo eran en esas fotos", explica el periodista. "Cuando empezaban a trabajar les contaban que les iban a cambiar la vida, pero luego se encontraban con lo que una de ellas define como 'la casita del terror'", añade.

Estas mujeres sufrieron agresiones terribles como penetraciones, tocamientos o vejaciones. Para el periodista le ha sorprendido que las sometían a pruebas de enfermedades de transmisión sexual. "Eran mujeres contratadas, teóricamente, como servicio doméstico", señala, "¿por qué les haces una prueba de VIH?". "Eso es lo que te da la clave, en mi opinión, de algo más sistemático", reflexiona.

También debían responder a preguntas sobre sus hábitos sexuales, si tenían pareja o si se habían operado los pechos. "Se les controlaba el teléfono, cuándo tenían la menstruación, tenían prohibido tener novio o, incluso, salir de la mansión durante largas temporadas", detalla.

Escolar expone un sistema con una absoluta jerarquía y sometimiento. "Cuentan que es alguien muy colérico, que perdía los estribos con mucha facilidad y, en ocasiones, era violento con ellas y las insultaba", indica. Esto provocaba que ellas no supieran cómo actuar y que acabaran en una relación de sumisión "frente a un entorno que había una permanente presión sobre ellas", concluye, "algo que aparece en la denuncia que se ha presentado".

