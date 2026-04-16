La 'homilía' del 'papa Wyoming' en el aniversario de El Intermedio: "Que la paz que el señor Aznar llevó a Irak caiga sobre vosotros"

La fiesta por el 20 aniversario de El Intermedio arranca con una 'misa aznariana' con la que el 'papa Wyoming' y el 'monaguillo Mateo' intentan "salvar" a los asistentes, entre ellos Gabriel Rufián o Ada Colau.

El 'papa Wyoming' y el 'monaguillo Mateo' irrumpen en la fiesta por el 20 Aniversario de El Intermedio y se escandalizan con algunos de los invitados, desde Gabriel Rufián hasta la "catalana y roja" Ada Colau, pasando por Gonzo, otro "monaguillo" del programa.

Con la intención de "salvar a toda esta gente", el 'pontífice aznariano' oficia una de sus ya tradicionales homilías: "Honremos a nuestro señor Aznar, que su sabiduría propaga", comenta Wyoming, a lo que Dani añade que "y el que pueda hacer, que haga".

Para salvar a los asistentes del "antro de perdición" de El Intermedio, el 'papa Wyoming' les propone como "acto de contrición" leer las "sagradas escrituras" de Aznar, "sus obras completas". "¿No sería menos cruel que caminaran descalzos hasta su tierra prometida, Georgetown?", pregunta Dani.

También propone una oración: "Por los españoles que, abnegados, tienen que soportar en televisión chanzas y mojigangas de nuestro aznarísimo", "Por el bufón del Gran Wyoming, que será el primero en ser deportado a un campo de concentración de Teruel cuando las fuerzas del bien venzan a las rojas sanchistas, roguemos al Aznar", reza.

Después les anima a "darse la paz": "Que la paz que el señor Aznar llevó a Irak caiga sobre vosotros".

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