Gabriel Rufián es 'exorcizado' por el papa Wyoming: "Vade retro, catalán"

El monaguillo 'Mateo' y el 'sumo pontífice' de la Iglesia Aznariana se han propuesto sabotear la fiesta que va a celebrar El Intermedio por su 20 aniversario. Pero en su camino hacia el Florida Park tendrán un dramático encuentro.

Este jueves El Intermedio va a celebrar un programa especial para conmemorar su 20 aniversario y el 'papa' Wyoming ha decidido sabotear la fiesta acompañado, como es habitual, por el 'monaguillo' Mateo. "Seguro que lo hacen montando un contubernio de desviados y súcubos que quieren destruir España", afirma el 'sumo pontífice'.

Ambos se montan en el particular 'papa móvil' de la Iglesia Aznariana para así poder llegar hasta el Florida Park, el lugar donde se celebra la fiesta. Como es obvio, el que conduce el vehículo es el 'monaguillo' Mateo.

"¿Hueles a azufre?", afirma el 'papa' Wyoming. Y es que, mientras están cruzando un parque se encuentran con el portavoz de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián. "Es el anticristo que quiere huir a la izquierda", dice, al ver al político catalán.

Rufián se dirige a ambos en catalán. "Está hablando en lenguas muertas", se lamenta el 'sumo pontífice', "vuelve a tu morada en el inframundo, monstruo". Dani parece que se ha dejado poseer por Rufián y comienza a hablar en catalán.

Wyoming, entonces, comienza a lanzar agua bendita a Mateo y a Rufián. "¿Satán? ¡Que el infierno no existe!", le grita Rufián. "Vade retro, catalán", le grita el 'sumo pontífice', mientras se aleja. "Aunque bueno... juntar las izquierdas un poco infierno sí es", concluye el portavoz de ERC.

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