Una mujer que trabaja limpiando, sobre los impuestos: "Este sistema no funciona, siempre los mismos no podemos pagar"

En una temporada pasada de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle con su sección de debate, 'Hablando se enciende la gente', para hablar con los españoles sobre los impuestos. ¿Creen que en España se pagan demasiados?

Una mujer criticó que se pagaban "muchos impuestos" y que siempre los pagaban los mismos. "No puede ser que yo que trabajo limpiando y gano muy poquito, pague tanto", aseguró la mujer, que reflexionó: "Este sistema no funciona, siempre los mismos no podemos pagar". Una opinión muy parecida a la de un hombre que reflexionó sobre la clase media: "Que tiene que haber Estado de Bienestar estamos todos de acuerdo, pero no solamente es para los que peor lo pasan, también estamos el resto".

"No puede ser que sean los mismos impuestos para todos y luego solo se beneficien los de abajo", sentenció el hombre, que afirmó que los ciudadanos que están "en medio trabajando" ya no llegan "a final de mes". "Yo antes sí llegaba", lamentó el hombre.

(*) En laSexta.com recuperamos los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.