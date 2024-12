Un hombre se queja de la falta de seguridad para los propietarios: "Tengo que pagar un seguro para que me abonen la mensualidad"

El Intermedio recuerda uno de los debates que generó Thais Villas en su sección 'Hablando se enciende la gente', donde salió a las calles de Madrid para debatir la situación de la vivienda en España.

En este contexto, una mujer expresó que, para poder acceder a un alquiler, era necesario "asociarse con alguien". Además, compartió su experiencia personal, revelando que ella y su marido pagan 1.100 euros al mes de alquiler y que, por esta razón, había decidido casarse: "Por eso me casé, porque si no, no podía alquilar un piso".

Por otro lado, un hombre intervino en la conversación, señalando que muchas personas "quieren vivir en el centro" de la ciudad, pero que, si se desplazaran a zonas periféricas, "no está tan alto" el precio. Insistió en que "si te vas luego a las poblaciones exteriores de Madrid capital, están tirados de precio". Thais Villas, sin embargo, le respondió tajante: "No se crea, que en los alrededores también está caro".

El debate también tocó el tema de las propiedades, y el hombre explicó que él tiene "un chalet en la Sierra alquilado" con un sistema de alarma. "Yo pago mis impuestos y encima tengo que pagar un seguro para que me abonen la mensualidad. O sea, para que, si no me lo pagan, el seguro se encarga de echarles", detalló.

Además, aseguró que si tuviera la seguridad de que su propiedad no sería ocupada, "pondría el chalet más bajo", ya que el temor a los impagos o a la ocupación le impedía dormir tranquilo. Finalmente, el hombre subrayó que su chalet no lo obtuvo por herencia ni por suerte, sino "trabajando como un gilipollas 12 o 14 horas".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.