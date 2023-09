Thais Villas salió a la calle, en una nueva entrega de 'Barrio rico, barrio obrero', para preguntar a la gente sobre su salud dental. La mujer de un barrio rico contó que va al dentista cada seis meses: "Llevo implantes y me tengo que hacer dos veces al año una limpieza". Además, desveló que se ha gastado en su boca unos "80.000 euros".

Otra vecina de barrio rico también explicó que lleva "cuatro o cinco implantes" y al hablar de dinero hizo una impactante confesión: "Tenemos un defecto familiar, no estamos pendientes de las cuentas. Se las paso y que se encargue mi marido de lo que va a pagar".

Muy sincero, un vecino también de barrio rico habló del tratamiento al que se sometió. "Me hice un blanqueamiento hace tres o cuatro años, fue para mejorame un poquito y funcionó. Así me la ligué, con el blanqueamiento", afirma señalando a su pareja.

En un barrio obrero, un joven sostiene que va poco al dentista porque "están muy caros los tratamientos: "La última vez que fui fue hace más de siete años. Tengo que hacerme implantes fijos en la boca y cada uno son 900 o 1.000 euros. Ni me lo planteo. Todos los días echo una primitiva, o una bonoloto, a ver si tengo suerte. De ser así, iría del tirón".

También en un barrio obrero, una mujer declara que no quiere someterse a ningún tratamiento estético, sino únicamente ponerse "unas piececitas para comer mejor".

Una anciana de barrio obrero habla de su situación particular: "Voy al dentista cada vez que me cita, estoy en pleno tratamiento. No te puedo decir cuánto me cuesta porque lo paga mi hijo, soy jubilada. No me lo podría pagar, es carísimo. Luego dicen que la gente mayor llevamos la boca sin arreglar. ¿Quién se la va a arreglar con una jubilación como yo?".

*El contenido al que hace referencia la información forma parte de un programa de la pasada temporada que recuperamos desde laSexta.com durante el verano.