En una nueva entrega de 'Barrio rico, barrio obrero', Thais Villas pregunta a los vecinos de dos zonas de Madrid con diferente poder adquisitivo sobre sus ahorros. ¿Saben cuánto dinero tienen ahorrado? Una mujer de barrio rico asegura que no tienen nada y que viven al día, a pesar de que, explica, su marido "puede llegar a ganar entre 12.000 y 20.000 euros al mes": "Yo soy la que ahorro, pero con él no puedo", afirma esta mujer, que asegura que su marido le dice que "si me muero, no me voy a llevar nada conmigo".

Por su parte, una chica de barrio obrero asegura que tiene ahorrado "20 euros", pues afirma que intenta guardar algo, pero "luego viene la factura del gas, la luz, el alquiler...". Otra señora de barrio rico responde a la pregunta de Thais de forma más reservada: "Sé lo que tengo ahorrado, pero no se lo voy a decir", mientras que otra chica desvela que "yo no tengo nada ahorrado, porque soy artista precaria".

También en el barrio rico, un señor afirma tener "una despensita para los caprichos" de entre 100.000 y 200.000 euros. Entre esos "caprichos", asegura que se va a comprar un "reloj bueno" de 20.000 euros: "El que venga atrás, que arree", sentencia.