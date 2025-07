Un hombre de barrio rico, sobre cada cuánto lava las sábanas: "Se encarga la empleada, yo los electrodomésticos solo los compro"

Thais Villas salió a la calle en un programa pasado de El Intermedio para preguntar a los vecinos de un barrio rico y un barrio obrero cómo era su vestuario para estar por casa.

Una mujer de barrio rico confesaba a la reportera de El Intermedio que era "una exagerada" con los pijamas: "A veces veo uno que me gusta y no me acuerdo de todos lo que tengo". Por su parte, un chico de barrio obrero desvelaba a Thais Villas que usó durante mucho tiempo una camiseta que le regalaron de la gira de Enrique Iglesias: "La usé durante ocho años, era mi fetiche".

Por otro lado, un hombre de barrio rico explicó que tenía "pijamas de verano y de invierno" pero "de algodón siempre, la seda es muy calurosa": "La seda me molesta para dormir". Además, el hombre explicó que en su casa se lavaba el pijama cada dos días mientras que las sábanas no lo tenía claro: "La empleada de mi casa es la que se ocupa de esos menesteres".

"Yo, en realidad, los electrodomésticos solo los compro", confesaba el hombre a Thais Villas en el vídeo principal de esta noticia.

