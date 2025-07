Thais Villas alucina al ver que una mujer de barrio rico no sabe que lleva un Cartier: "¡Se lo tengo que decir yo!"

"Esto es un Cartier como una catedral. No sabe la señora lo que lleva y se lo tengo que decir yo", destaca Thais Villas después de que una vecina de barrio rico se equivoque al enseñar su reloj.

En un programa pasado de El Intermedio, Thais Villas se desplazó hasta un barrio rico y un barrio obrero para hablar con sus vecinos sobre sus accesorios. Y es que la reportera de El Intermedio quería saber si los españoles son de arreglarse mucho.

"Depende de dónde vaya", explicó una mujer de barrio rico, que destacó que es de "arreglarse" porque en su familia son joyeros: "Depende de dónde vaya me pongo más o menos". Por su lado, una mujer de barrio obrero enseñó las joyas que llevaba puestas: "Son bisutería, lo que se puede permitir la gente de este barrio".

Por su parte, otra vecina de barrio rico enseñó a Thais Villas las joyas que llevabas puestas, protagonizando un divertido momento al no saber de dónde era el reloj. "Esto es un Cartier como una catedral. No sabe la señora lo que lleva y se lo tengo que decir yo", bromeó Thais Villas cuando la señora no supo identificar la marca de su reloj.

