¿Es un problema la inmigración en España? "Las familias de chicos apuñalados por inmigrantes te dirán que sí"

Thais Villas salió a a la calle en una pasada temporada de El Intermedio para debatir con los ciudadanos en 'Hablando se enciende la gente' sobre la crisis migratoria: "¿Hay un problema con la inmigración en España?". "Yo creo que no", afirmó una mujer, que reflexionó en el vídeo principal de esta noticia: "En Canarias y Ceuta están tensionados porque no paran de llegar y no hay sitio, pero si lo repartiéramos entre todos sería otro tema".

Y es que la mujer aseguró que los inmigrantes "son necesarios": "Hacen falta que se cubran puestos de trabajo que no se están cubriendo, cotizan cuando vienen y cotizan mucho dinero, que nos vienen bien, entonces no creo que haya problema".

Por su parte, un joven aseguró que "siempre hay un lado bueno y uno malo de la historia": "El lado bueno es que cubren puestos de trabajo, pero el malo es que por un lado, hay un montón de inmigrantes explotados y por otro, hay inmigrantes que delinquen y en vez de aportar al país, lo estropean". Por culpa de estos último, el joven lamentó que "hace que muchas personas miren mal a los inmigrantes".

Por su lado, la mujer de antes reconoció que ella no se acostaba pensando: "Qué problema hay con la inmigración". "Este país siempre ha sido emigrante", recordaba otra mujer, que insistía en que no nos podíamos olvidar de que "nuestros abuelos y tatarabuelos han salido que salir por desgracia, no por gusto". "La gente que viene, es porque en sus países no pueden vivir", concluyó la mujer.

Por último, un hombre afirmó que ahora no era un problema "gordo", pero que podría convertirse en uno: "Últimamente todo el mundo pensamos que son inmigrantes los que cometen delitos". "El que viene a delinquir es porque de donde viene es a lo que está acostumbrado", aseguró el hombre mientras que otro joven sentenció: "Si nos vamos a Barcelona o preguntamos a las familias de chicos apuñalados por inmigrantes, ellos te van a decir que es un problema".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.