La tajante respuesta de una mujer sobre la inmigración: "Hay bastante odio al pobre"

En una pasada temporada de El Intermedio, Thais Villas salió a la calle con 'Hablando se enciende la gente', su sección de debate, para hablar con los ciudadanos sobre la inmigración: ¿hay un problema real en España con ella?

"En Canarias y Ceuta están tensionados porque no paran de llegar y no hay sitio, pero si lo repartiéramos entre todos sería otro tema", afirmó una mujer, que defendió que los inmigrantes "son necesarios". "Hacen falta que se cubran puestos de trabajo que no se están cubriendo y cotizan mucho dinero, que nos vienen bien", insistió la mujer.

Por su parte, un hombre reflexionó sobre la vinculación entre delincuencia e inmigración. Y es que aunque el hombre consideraba que en la actualidad la inmigración no es "problema gordo", aseguraba que podría convertirse en uno: "Últimamente cuando alguien comete un delito todo el mundo pensamos que son inmigrantes, que no es así". Además, el señor destacó que "el que viene a delinquir es porque de donde viene es a lo que está acostumbrado".

Tras escucharle, otra mujer afirmó que en España "hay bastante odio al pobre". Y es que la señora aseguró que mientras que a los extranjeros que llegaban a España con la Visa "se les ponía la alfombra", los "pobres que llegan en cayuco sin nada" no se trataban igual.

Por último, una mujer declaró que había que darles una oportunidad a los inmigrantes. Sin embargo, también insistió en que si alguien cometía un delito, debía ser mandado a su país de origen: "No hay que dejarlos al libre albedrío aquí".

