Así pasa una mujer de barrio obrero sus vacaciones en el pueblo: "Cocino y limpio, todo igual, pero cambio de casa"

Hace unos años, Thais Villas acudió a un barrio rico y un barrio obrero para saber cómo habían pasado las vacaciones. Una mujer de barrio obrero contó que se había ido al Mar Menor porque no tenía otro sitio al que ir ya que allí tenía una casa su madre. "Quisiera, como todos los años, cambiar de destino e irme a un hotel porque en casa de mi madre cocino, friego, lavo... todo igual, pero cambias de casa", lamentó la mujer.

Por otro lado, una joven de barrio rico contó que se había ido dos semanas, "15 días por el morro" al Puerto de Santa María y a Mallorca. Sin embargo, cuando Thais Villas preguntó a un vecino de barrio obrero por sus vacaciones, la respuesta fue muy diferente: "Me he ido cinco días a la casa del pueblo de mi madre, ni una semana entera porque no puedo por la economía, es lo que hay".

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.