'The very best of El Intermedio'

Así advirtió Save the Children de la dramática situación de los niños refugiados: "Hablamos de una generación perdida"

Andrea Ropero se trasladó hasta los campos de refugiados de Grecia para hablar con los migrantes y los voluntarios que les ayudan como Save the Children, que advierte la dramática situación de las mujeres y los niños.