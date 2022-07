Raquel Haro, que había trabajado durante 10 años como guionista de El Intermedio, charló con Thais Villas sobre su experiencia tras serle diagnosticado un cáncer de mama, que había plasmado en su libro 'Me falta una teta': "Tenía que escribir algo que, si yo me muero, mi hijo lo pueda leer y ver la persona tan divertida que siempre ha sido su madre".

Raquel relataba qué comentarios o actitudes le molestaban durante la enfermedad: "Me reventaba que me dijeran 'tienes que ser positiva, es que eso influye mucho en tu curación' o que el cáncer tiene un origen emocional". También los buenos consejos y ánimos que había recibido en esos duros momentos, en especial de su madre: "Me decía 'hija, no hay que estar triste por perder una teta, hay que estar contenta porque mantienes la otra". Todas sus reflexiones, repletas de sentido del humor, en el vídeo sobre estas líneas.

(*) Desde laSexta.com estamos recuperando los mejores momentos de la hemeroteca de El Intermedio.