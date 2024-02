Andrea Ropero se ha trasladado hasta la comarca de la Axarquía, en Málaga, para conocer la realidad que rodea a las plantaciones de frutos tropicales, principalmente aguacate y mango, donde la gran necesidad de agua que tienen estos cultivos se enfrenta a la importante sequía de la zona y la proliferación de pozos ilegales.

Además de hablar con Ecologistas en Acción, que denuncian la sobreexplotación de los acuíferos, y los agricultores, que alertan de que están en una situación crítica, la reportera de El Intermedio también ha conversado con Fernando Benítez, el fiscal que dirige la investigación de los 250 pozos ilegales detectados. Afirma que "con los datos, la posibilidad de que haya delito medioambiental en la Axarquía es grande, sobre todo si tenemos en cuenta la crisis del agua que tenemos".

"Tengo la sensación, y creo que no me equivoco, de que es una práctica tolerada", afirma el fiscal, que señala que "me preocupa que lleguemos a una situación irreversible": "Se ha creado un monstruo a raíz de consentir extracciones de agua ilegales y ahora no tenemos agua", apunta. Sobre la posible solución, explica que "siempre alguien va a salir perdiendo y lo que no puede ser es que sea la población ni los agricultores que han cumplido con su obligación".