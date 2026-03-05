Fesser explica la regla de "la tienda de cacharros" de EEUU: "El que rompe, paga y Trump no lo está respetando"

Guillermo Fesser explica que Donald Trump no está respetando "la regla de EEUU que han tenido otros presidentes, del que rompe, paga": "Para ellos no, dicen que la guerra la inició Irán hace 40 años y que ellos la están terminando".

Guillermo Fesser analiza en el plató de El Intermedio la situación en EEUU tras elataque con Israel a Irán. El periodista afirma que en Estados Unidos mucha gente cree que Donald Trump ha metido al país "en un lío sin pensarse las consecuencias": "Trump en lugar de reconocer el caos en el que ha metido a todo el mundo, lo que está haciendo es echar balones fuera y echar, como siempre, la culpa a otro",

"En esta ocasión, le ha tocado a España", explica el corresponsal, que analiza las palabras del secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien "ha dicho que se pueden perder vidas por culpa de que no le deje Pedro Sánchez utilizar las bases militares". Fesser seña que el hecho de que Trump haya mandado al secretario del Tesoro a la televisión nacional "significa que algo está tramando": "Me consta que en la embajada de España en Washington no ha llegado nada oficial, pero también me consta que están esperando que llegue".

El periodista indica que esto se va a producir "porque no se respeta la regla de la guerra de los Estados Unidos que han tenido otros presidentes y que es muy fácil": "Es lo que aquí llaman 'la regla de la tienda de cacharros': el que rompe paga". Es decir, que "la guerra acarrea consecuencias", pero Fesser afirma que el actual presidente de EEUU no piensa lo mismo y destaca que Pete Hegseth, que lleva el Pentágono, ha dicho que ellos no la iniciaron" sino que fue Irán hace 47 años y que ellos la estan terminando".

"Sánchez parece que es ideal porque Trump le tiene tirria desde hace tiempo", afirma Fesser. El corresponsal señala que, con sus palabras contra Sánchez y España, Trump busca "echar balones fuera para ocultar a sus votantes que prometió que no iba a haber más guerras y nos ha metido en otra". "Nuestro presidente del gobierno ha probado que cuando a los bullies les haces frente, reculan", expone Fesser, que destaca que Trump ha dicho muy chulo que puede usar nuestras bases cuando le salga de las narices, pero que no lo hará".

