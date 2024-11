Guillermo Fesser conecta en el plató de El Intermedio para hablar de las reacciones en Estados Unidos a la victoria de Donald Trump en las elecciones. "Lo que más miedo da es, por un lado, el tema del aborto", afirma el periodista, que destaca que están viendo "cómo está aumentando el número de mujeres que están almacenando píldoras del día después antes de que las prohíban".

Incluso, el corresponsal de El Intermedio explica que una de las empresas distribuidoras de píldoras abortivas "ha pasado al día siguiente de las elecciones de vender 600 al día a 1.000 diarias". "Hay muchas peticiones, entre ellas de mujeres que no están embarazadas, lo que no solía ocurrir", resalta Guillermo Fesser, que explica que también 'Plan C', una web que informa de medicación abortiva, "subió de 4.000 visitas a 82.200 al día siguiente de las elecciones".