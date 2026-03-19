Guillermo Fesser expone que EEUU no tiene un plan en la guerra con Irán: "Es un lío que no saben dónde se han metido"

Este miércoles se producía un ataque al yacimiento iraní de South Pars. Esta ataque ha llevado el conflicto con Irán a una nueva fases y ha provocado que Irán amenace con una guerra económica total, bombardeando a Arabia Saudí, que amenaza con una respuesta militar.

El intercambio de golpes ya se nota en la economía mundial, con una subida del precio del gas y del barril de Brent. Para saber cómo esta afectando esta crisis a los estadounidenses, El Intermedio cuenta con el periodista Guillermo Fesser.

El corresponsal expone que EEUU ya lleva gastados 18.000 millones de dólares. "Trump ha prometido que iban a ser multimillonarios todos los americanos y resulta que llevamos 18.000 millones", añade. Fesser indica que Pete Hegseth, secretario de la guerra en EEUU, ha pedido a todos los americanos "que se arrodillen al menos una vez al día a pedirle a Jesucristo que ayude a los soldados americanos en esta misión de paz mundial".

Hegseth ha pedido 200.000 millones más al Cogreso, que ya le ha entregado 900.000 millones al ejército en septiembre. "Con la Big Beautiful Bill, le vienen otros 150.000 millones más", añade. Fesser señala que se están quedando sin armamento. "Dicen que tienen armas, lo que quieran, que son en el más poderoso del mundo, pero es que han tirado casi 400 Tomahawk, a tres millones y medio cada uno... haz las cuentas", expone.

"La prueba de que no tienen absolutamente ningún plan es que no se han dado cuenta que no solamente al cerrar el estrecho de Ormuz, no solamente cierras el petróleo, cierras los derivados del petróleo, entre ellos el azufre", señala el periodista.

Fesser indica que "el 25% del azufre del mundo viene de ahí y el 40% del que viene en barco sale de ahí". Este azúfre es necesario para hacer ácido sulfúrico, un ingrediente necesario para extraer el cobre y el cobalto que EEUU necesita para hacer misiles, entre otras cosas. "Estados Unidos tiene un gran problema", expone, "es un lío que no saben dónde se han metido".

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