Guillermo Fesser analiza la filtración de un chat del Gobierno de EEUU: "Es un Watergate sin garganta profunda"

Desde hace unos días la inclusión del editor de 'The Atlantic' en un chat grupal de defensa en Signal, ha copado titulares. En el chat no solo se discutía sobre un posible ataque a Yemen sino también se percibía la animadversión a Europa. Esta escándalo de seguridad, como expone Guillermo Fesser, no solo está generando innumerables críticas, desde todos los ámbitos de la sociedad, sino que también ha provocado una investigación en el Congreso de los Diputados.

"Si alguien pensaba que esta animosidad de la administración de Trump hacia Europa pueden ser puras especulaciones, esta filtración de este chat, demuestra que estamos en lo cierto", indica Fesser. El chat, comenzado por Michael Waltz, es un chat privado en la aplicación Signal, "algo totalmente ilegal", indica el corresponsal.

"Independientemente de que esto sea un Watergate, aunque sin garganta profunda, lo que nos interesa a nosotros es el contenido sobre Europa", expone Fesser. Waltz, por ejemplo, decía en el grupo que el objetivo de atacar Yemen era inutilizar la artillería hutí para liberar el paso de los barcos en el canal de Suez.

Ante esta explicación, J.D. Vance respondía que eso era un "grave error" ya que solo el 3% del intercambio de EEUU se hace a través del canal de Suez mientras que representa el 40% del de Europa. "Corremos el riesgo de que nuestros votantes no entiendan por qué bombardeamos Yemen para ayudar a Europa", añadía el vicepresidente.

Los mensajes filtrados representan, como indica el corresponsal, "un bandazo total en la diplomacia". "Se cambia la diplomacia por el negocio. Europa ya no es un aliado, es un enemigo", concluye Fesser, "es un cliente y el ejército de EEUU, lo vemos en este chat, es una compañía de seguridad privada que cobra por los servicios prestados".