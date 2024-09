El próximo domingo a las 22:30 en laSexta arranca una nueva temporada de 'Salvados' y Gonzo ha visitado el plató de El Intermedio para hablar del caso que ocupa su primer programa. "Es una historia triste, que a medida que la vas conociendo se transforma en indignante y al final te das cuenta que lo peor de todo es que no es una historia extraordinaria".

"Es habitual lo que le pasó a Mari para que despareciese mientras trabajaba en un barco en alta mar", comenta el periodista sobre el caso de Mari Carmen Fernández, que el día que cumplió su sueño de trabajar en un buque oceanográfico del CSIC "empezó su pesadilla", pues "durante cuatro años vivió un calvario del que se fue enterando su familia poco a poco". "La historia que contamos es cómo una familia fue viendo a una mujer que se apagaba poco a poco porque en su trabajo la agredieron sexualmente y nadie la escuchó", explica.

"No la acompañaron sus compañeros de tripulación cuando pasó, no la acompañaron después y, mucho más grave, cuando el CSIC se enteró hicieron más bien poco y además le obligaron a volver al mismo barco, donde también estaba su agresor", señala el conductor de 'Salvados'.

"¿Cómo puede ser que el CSIC, organismo público del Gobierno en teoría más feminista de la historia no hiciese absolutamente nada?", se pregunta Gonzo, que asegura que cuando preguntaron a otras trabajadoras del CSIC sobre este caso, "dijeron 'no nos sorprendió'". Gonzo apunta que incluso hoy en día se mantiene la superstición en un sector tan masculinizado como el mar de que "mujer abordo, señal de mala suerte" y preguntan por qué no se protege más a las mujeres que quieren trabajar en él.

También señala que el CSIC no quiso participar en el reportaje y reflexiona sobre por qué este caso tuvo tan poca repercusión mediática: "Si cuando había un muerto por el terrorismo etarra conocíamos a esa familia, cómo puede ser que cuando te matan por el género no tengamos el mismo interés".