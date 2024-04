Isma Juárez acude a la presentación del nuevo libro de José Manuel García-Margallo, exministro de Exteriores y eurodiputado, ‘España, terra incognita. El Asedio a la democracia'. El reportero se ha acercado a la mesa donde el exministro estaba firmando ejemplares de su libro y ha podido charlar con algunos asistentes.

Un joven no ha dudado en mostrarle la dedicatoria de García-Margallo en su ejemplar: "Para David, con todo mi cariño". Isma califica la dedicatoria como "flojísima", a lo que el chico justifica al eurodiputado afirmando que él es del PSOE. "Uniendo España, madre mía, esto es increíble, ya no se ve", asevera Juárez.

Cuando ha llegado hasta García-Margallo, no ha perdido la oportunidad de que el exministro le firmara el libro pero, tenían un problema, no tenía un ejemplar. El reportero le ha dicho al exministro que se lo regalara pero, finalmente, ha decidido comprarlo. "Al final voy a palmar pasta", se lamenta Isma. Además, le propone un reto a García-Margallo: "Tiene la oportunidad de firmarme una dedicatoria mucho más extensa y bonita que la que me firmó Pedro Sánchez". Juárez ha estado apunto, además, de irse sin pagar el libro, pero el exministro le ha tenido que recordar que todavía no lo había abonado.