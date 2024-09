Thais Villas vuelve al Congreso de los Diputados para charlar con sus señorías. En esta ocasión, quiere conocer cómo son en cuanto a la amistad. La primera que se enfrenta a las preguntas de Elma Saiz, que se confiesa "muy sociable". La ministra de Inclusión explica que hace unos años conoció, haciendo deporte, a una amiga y, a pesar de no tener mucho en común, "la semana que viene voy a su boda".

Aitor Esteban 'presume' de tener muy buenos amigos. "Tengo amigos desde que éramos chavales hasta amigos también de los Boy Scouts". Gabriel Rufián, por su parte, tiene muy claro que tiene solo cinco buenos amigos. "Tengo amigos desde el colegio". Yolanda Díaz, al igual que el portavoz de ERC, tiene "pocos pero muy buenos", aunque no sabría decir quién es su mejor amigo. "Esto es feo pero tengo muchos amigos que me acompañaron desde que era niña que me cuidan", argumenta.

Oskar Matute escoge como su mejor amigo a Jaime. "Nos conocemos del barrio, de niños... los vascos somos muy de cuadrilla y una vez que te haces tu grupo permanece inalterable", explica a la reportera. La ministra de Inclusión explica a Thais que su mejor amigo se llama Fernando y su mejor amiga que se llama Ainhoa.

Las quedadas con amigos, en algunas ocasiones, son recordadas durante muchos años. Por eso, la reportera pregunta a Rufián si recuerda alguna de estas "vivencias". "Y fotos...", le adelanta el portavoz de ERC. "Nos hicimos una foto, en el viaje de final de curso de la ESO, tapándonos una parte muy determinada de nuestro cuerpo con sombreros", desvela Gabriel. "Esta foto es interesantísima...", responde Villas al portavoz de ERC.