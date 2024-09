Thais Villas charla con Leo Espluga, un filósofo que ha conseguido, gracias a sus perfiles en TikTok y Youtube, acercar este saber a un público más joven. Como cuenta a Thais, a él le gusta mucho la lectura y la filosofía, y consideró interesante compartir sus ideas sobre ello a través de sus redes. "Lo empecé a hacer, el feedback fue positivo, me lo pasé super bien y dije '¿por qué no?'", expone Espluga.

Espluga trata temas complejos que pueden ser difíciles de entender para sus seguidores. "Está bien que no me entiendan del todo porque yo tampoco entiendo del todo lo que leo hasta que lo entiendo", le cuenta a Villas. "Quiero disparar una reflexión", argumenta, "no quiero generar una cosa masticada ni minusvalorar intelectualmente a la persona que ve eso".

Villas le pregunta qué puede aportar la filosofía para modular determinados mensajes más radicales. "Es terrible", manifiesta Leo. "Te puedo dar una respuesta desde una óptica de una persona 'Z' pero es que el problema es que la gran mayoría de los filósofos son cuñados... ese es el tema trágico", afirma el filósofo. "'Señoros' hay en todos los lados y la filosofía no se libra. Y lo peor de todo es que el cuñado filósofo se cree por encima de todo y cree que su opinión está fundamentada por lo tanto es un 'cuñadismo' desbordado", concluye.