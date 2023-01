Thais Villas sale a la calle para hacer un debate en Hablando se enciende la gente. Esta vez, la reportera de El Intermedio pregunta por Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo. Para tirar para adelante la economía, ¿quién es mejor? "Vemos que Sánchez no, pues Feijóo", afirma una mujer, a lo que una joven responde tajante: "Feijóo para las empresas, para el trabajador no tanto". Y es que mientras la primera mujer es emprendedora y afirma que con un Gobierno de derechas le iría mejor porque "chuparían" menos de los empresarios, la otra mujer le responde: "Igual se piden más impuestos porque se tienen más".

Por otro lado, un señor que defiende al PP realiza una polémica reflexión que provoca una gran reacción entre los presentes e, incluso, obliga a intervenir a Thais Villas. "Cuando yo era joven los mariquitas no estaban permitidos y luego se permitieron y antes de que yo me muera a lo mejor me obligan a ser mariquita". Puedes ver el momento completo y la tremenda reacción del resto de presentes en el vídeo principal de esta noticia.