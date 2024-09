Guillermo Fesseranaliza en El Intermedio el debate electoral de Kamala Harris y Donald Trump de cara a las elecciones presidenciales de Estados Unidos. "Kamala Harris se la jugaba para demostrar que su candidatura no es una ilusión, sino que es una candidata sólida", destaca el periodista, que afirma que "a partir de la semana que viene muchos estadounidenses empiezan a votar". "No se habían saludado nunca", resalta el corresponsal, que afirma que eso dice mucho del "gran abismo político que hay entre los dos partidos en EEUU": "Que una vicepresidenta y un expresidente no se conozcan dice mucho".

Aunque los primeros diez minutos fueron un desastre para Kamala Harris, la vicepresidenta dejó los nervios de lado y cambió el rumbo del debate. "Kamala sabe que Trup muerde el trapo cada vez que una mujer le pica, y Trump lo hizo", destaca Fesser, que explica que "Trump mordió el plato, se volvió agresivo y perdió los papeles". "Trump aprovechó para decir una sarta de mentiras a la que nos tiene acostumbrados", destaca el periodista, que afirma que "mientras Kamala ganaba fortaleza en el debate, a Trump se le vio cada vez más enfadado".