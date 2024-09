Guillermo Fesser entra en directo en El Intermedio para analizar el debate electoral entre Donald Trump y Kamala Harris. "Trump plantea los debates como un combate de lucha libre", destaca Fesser, que afirma que más que explicar su programa electoral, él "domina sobre su contrincante". "Lo intentó y le funcionó los primeros 10 minutos, pero luego fue un desastre para él", destaca el periodista, que afirma que Kamala Harris "empezó a acorralarle".

"Kamala Harris lo primero que le dijo fue que si hay un problema de inmigración de EEUU es su culpa, por impedir que el Congreso firme un acuerdo que estaba a punto porque decidió que era más importante su campaña", asegura Fesser, que destaca que Kamala afirmó que el seguro médico era un derecho en lugar de un privilegio. "Kamala Harris le metió el dedo en la herida sobre su gestión de la pandemia y sobre lo que opinan los líderes mundiales de él", detalla Fesser sobre Trump.

"El momento más auténtico de Kamala Harris fue cuando defendió los derechos de las mujeres", resalta Guillermo Fesser, que explicó que la vicepresidenta dijo que, en estos momentos, en EEUU "hay chicas que se desangran por tener una interrupción del embarazo no deseada y los médicos no quieren atenderlas por miedo a ser denunciados". "Dijo que hay jovencitas que tienen que tener los hijos no deseados que han creado sus padres con un incesto", detalla Fesser sobre el discurso de Kamala Harris frente a Donald Trump.