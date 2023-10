Llegó en 2006 desde California y le llamaban "el 'smiling republican'", expone Guillermo Fesser en El Intermedio, pero llegó el asalto al Capitolio y ahí "vendió su alma al diablo", indica. Se refiere a Kevin McCarthy, quien ha sido destituido esta semana como presidente de la Cámara de Representantes.

Fesser aclara que el portavoz de un grupo parlamentario cuando es elegido como 'speaker', se convierte en portavoz de todos y tiene la orden de conseguir consensos para aprobar leyes para que el país avance. Sin embargo, este decidió, "en vez de ser el portavoz de todos, serlo del partido republicano y del núcleo duro, que se han negado a aprobar nada que llevara el sello demócrata".

Pero, su moción de censura comenzó a gestarse por sus últimas concesiones a los demócratas, por lo que el periodista asegura que "se ha ido haciéndole una peineta al señor Gingrich, a la gente que quiere que los portavoces sean de un partido y no de un Congreso".

La situación que es deja ahora es "un caos", expresa, porque "sin 'speaker of the House' no se puede hacer nada", declara, a lo que añade que "en 'Thanksgiving' se le va a atragantar al país el pavo".