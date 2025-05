Wyoming entrevista al 'Espíritu Santo' sobre la elección de León XIV: "Solo le he pedido que no me arme mucho más lío"

Robert Francis Prevost ha sido hoy elegido papa con el nombre de León XIV y por ello El Intermedio ha conseguido una entrevista en 'exclusiva' con la "figura del momento", según Wyoming. No, no se trata del pontífice, sino del mismísimo 'Espíritu Santo'.

El presentador de El Intermedio pregunta al "tercio y a la vez totalidad de la Santísima Trinidad" sobre los motivos por los que ha escogido al nuevo papa: "He visto lo que había y he elegido al que lucía mejor la sotana", le responde la paloma. "Así elegimos nosotros a Pedro Sánchez", reacciona Wyoming.

El 'Espíritu Santo' sostiene que no ha dado muchas directrices a León XIV: "Solo le he pedido que, después de tanto sobresalto, no me arme mucho más lío. Con que no empiece una Cruzada me vale".

Wyoming también aprovecha por algunos de los desafíos a los que se enfrenta el pontífice, como la inclusión de la mujer en cargos de poder dentro de la Iglesia, momento en que el 'Espiritu Santo' decide salir volando.