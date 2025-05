Feijóo revela a Isma Juárez si votó o no a Israel en Eurovisión: "Te agradezco el interés por saber mi voto"

Isma Juárez se ha desplazado hasta el seminario organizado esta mañana por Libertad y Democracia, un evento que ha reunido a varios expresidentes internacionales, entre ellos los populares José María Aznar y Mariano Rajoy.

Antes de entrar, el reportero de El Intermedio ha esperado en la calle la llegada de Alberto Núñez Feijóo. "Creemos que va a venir caminando, básicamente porque sabemos que está en el Congreso", señala Juárez, que apunta que el edificio se encontraba al final de la calle. "Si viene en coche… a mí me extrañaría mucho que él, como líder del Partido Popular, no se preocupara por el medio ambiente", añade con humor.

Cuando finalmente se encuentra con el líder del PP, Isma lanza su primera pregunta: "Una reunión de expresidentes, ¿cuándo va a ser también expresidente Carlos Mazón?". A lo que Feijóo responde: "Cuando lo decidan los valencianos".

Después, el reportero le pregunta por uno de los temas de la semana: Eurovisión. "Le he visto muy preocupado con el televoto. ¿No será porque usted votó a Israel?". El presidente del PP responde con ironía: "No, la verdad es que no he participado. Te agradezco el interés por saber mi voto".

Isma Juárez concluye su intervención con su habitual tono satírico: "¡Tenemos la exclusiva! Alberto Núñez Feijóo no votó por Israel en Eurovisión. Sin embargo, ayer en el Congreso lo que no votó fue para no hacer negocios con Israel".