Thais Villas ha salido a la calle para preguntar a los españoles sobre las noticias más importantes del último mes, como las elecciones del 28M, la convocatoria de las generales para el 23J, la coronación de Carlos III o los insultos racistas a Vinicius.

Además, la reportera de El Intermedio también ha brindado a los entrevistados y entrevistadas comentar la oportunidad de comentar la que, a título personal, ha sido la mejor noticia de mayo. "Conocí a una persona especial", desvela un chico, que junto al resto de entrevistados protagonizan en el vídeo sobre estas líneas su propia portada de periódico.

"La mejor noticia del mes ha sido que he ido a la graduación de mi nieto", apunta por su parte otra mujer, mientras que una chica destaca que "he cambiado de trabajo y gano mucha más pasta". "Mi gran exclusiva del mes de mayo es que me han hecho unos análisis y estoy muy bien", explica otra mujer. En el caso de Carmen, informa de que "han echado a mi jefa y estoy como perro al que le quitan las pulgas".