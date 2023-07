Thais Villas sale a la calle para preguntar a los españoles sobre las tetas de las mujeres, ¿estarán a favor o en contra de que se enseñen en sitios públicos, como playas y piscinas? ¿O darán tanto miedo como dice Rigoberta Bandini?

"Como hombre heterosexual prefiero no verlas", comenta un joven, que asegura sentirse "incómodo" cuando sus amigas las enseñan en la playa porque no sabe dónde mirarlas. "Por mucho que lo intente y no quiera que tengan connotación sexual, la tiene", defiende.

En contrapartida, otra de las mujeres que se encuentran en este debate defiende que "el pecho de un chico es algo sexual, es algo que atrae a la mujer", sobre todo, los "pechos musculados". Escucha el debate al completo que tiene Thais Villas con los españoles sobre si están a favor o en contra de que las mujeres enseñen las tetas.