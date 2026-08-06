'Bárcenas' confiesa a Wyoming el "lío informático" que tiene: "Estoy intentando recuperar los audios de Rajoy..."

Raúl Pérez se convertía en el extesorero popular para mostrar, en exclusiva, un audio de Mariano Rajoy. Descubre qué se podía escuchar en ese contenido en el vídeo principal.

El Intermedio recuerda la imitación que Raúl Pérez hizo de Luis Bárcenas. El extesorero del Partido Popular había declarado en el juicio de la Operación Kitchen, donde habló sobre los audios de Mariano Rajoy. Como indicaba el presentador de El Intermedio, el programa había decidido recurrir al protagonista para saber el contenido de esos audios.

"Dije que iba a tirar de la manta y lo he hecho con unos añitos de retraso", señalaba 'Bárcenas'. El 'extesorero' acudía al programa con un ordenador, aunque confesaba tener "un pequeño lío informático". "El problema es que mandé borrar la nube a este muchacho de la cárcel tan majo, pero no sé qué me hizo, me lo desconfiguró todo", indicaba.

Además, no dudaba en compartir con el Gran Wyoming algo personal: "Ni siquiera sé muy bien qué es eso de la nube". "Pero bueno, el problema es que estoy intentando recuperar los audios de Rajoy y tienen que estar por aquí", señalaba.

"¿No se le ha ocurrido buscar los audios de Rajoy en la papelera de reciclaje?", planteaba Wyoming. "También ha mandado la papelera de reciclaje a la papelera de reciclaje", contaba 'Bárcenas', "eso o me lo han destruido a martillazos, no tengo ni idea".

El presentador sugería, entonces, usar lenguaje encriptado y buscar, por ejemplo, 'audio M.R'. Esto permitía a 'Bárcenas' encontrar un audio del presidente. El presentador del programa le pedía reproducirlo y, además, no dudaba en sacrificar el sueldo de Dani Mateo para ello.

En el audio se podía 'escuchar' al expresidente popular contando que quería exponerle al extesorero un asunto que le estaba trayendo de cabeza. "Quiero que me contestes con total sinceridad", le pedía: "Real Sociedad - Getafe ¿uno, x o dos?".

En la parte sobre la contabilidad B del PP, el audio parecía fallar. "Pero si no se le entiende nada", se lamentaba Wyoming. "Ya lo siento, es que Rajoy tiene mucha suerte. No se le puede incriminar por este audio y encima hizo pleno al 15", concluía el 'extesorero'.

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