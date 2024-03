Thais Villas sale a la calle en un nuevo debate de 'Hablando se enciende la gente' para hablar de algo tan importante como el derecho a una vivienda digna. La reportera abre debate en pleno centro de Madrid sobre el tope del alquiler. Una mujer lo tiene claro: "La administración tiene que asumir su rol". "El Estado tiene que poner vivienda social, tiene que solucionarlo él, no un pobre desgraciado particular que se ha pasado la puñetera vida pagando hipoteca para el día de mañana tener un rinconcito".

"Vienen y te dicen que ahora el alquiler a 600 euros porque la gente no puede vivir", lamenta la mujer, que afirma que ella tenía dos pisos en Barcelona para complementarle la vejez: "Los he vendido porque me veía venir que esto van a toparlo y no van a distinguir entre un fondo buitre que tiene 20.000 edificios vacíos y el pobre desgraciado como yo que he currado como una negra".

Al escucharla, Thais Villas pregunta sobre los fondos buitre. "No es lo mismo una persona que tenga uno o dos pisos, que una persona o empresa que tiene más de diez y vacíos", afirma rotundo un joven en el debate, donde lamenta que en España hay "un montón de territorio desaprovechado": "Los alquileres son baratos, pero nadie va a vivir ahí porque no hay trabajo ni servicios". Puedes ver el debate al completo en el vídeo principal de esta noticia.