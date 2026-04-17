Elizabeth Duval recuerda con Andrea Ropero su entrevista con 14 años en El Intermedio

El 20º aniversario de El Intermedio deja el reencuentro entre Andrea Ropero y Elizabeth Duval, rememorando una entrevista de 2015 cuando la escritora tenía 14 años: "Era el primer día que iba a comenzar los tratamientos hormonales".

El 20º aniversario de El Intermedio, celebrado en el Florida Park de Madrid, ha contado con la presencia de la periodista y activista Elizabeth Duval, en un encuentro muy emotivo junto a Andrea Ropero.

Durante el evento, se ha recordado una de las entrevistas más significativas del programa, realizada en 2015, cuando Duval tenía solo 14 años y se encontraba en un momento clave de su proceso personal: "Me acuerdo perfectamente de ese día con Gonzo y con todo el equipo de grabación".

La escritora ha confesado que fue un momento de "nervios", ya que coincidía con el inicio de su tratamiento: "Era el primer día que yo iba a ir a lo que entonces se conocía como la Unidad de Trastorno de Identidad de Género y al endocrino para comenzar los tratamientos hormonales. Fue un antes y un después a nivel vital".

Sobre su decisión de participar en aquella entrevista con tan solo 14 años, Duval ha explicado que ya entonces sentía "un fuerte compromiso": "Era una niña, pero ya estaba bastante implicada. Es fácil cuando no es solamente un compromiso político o social, sino también es un compromiso vital cuando se siente que a una le va la vida en ello".

Preguntada por cómo ve hoy a aquella niña, la activista ha reflexionado sobre su recorrido: "Creo que es una persona mucho más feliz que entonces, que disfruta más de la vida. Me quedo con esa felicidad a nivel colectivo".

Puedes ver la entrevista al completo en el vídeo sobre estas líneas.

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