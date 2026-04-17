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20 aniversario

Elizabeth Duval recuerda con Andrea Ropero su entrevista con 14 años en El Intermedio

El 20º aniversario de El Intermedio deja el reencuentro entre Andrea Ropero y Elizabeth Duval, rememorando una entrevista de 2015 cuando la escritora tenía 14 años: "Era el primer día que iba a comenzar los tratamientos hormonales".

Elizabeth Duval recuerda con Andrea Ropero su entrevista con 14 años en El Intermedio

El 20º aniversario de El Intermedio, celebrado en el Florida Park de Madrid, ha contado con la presencia de la periodista y activista Elizabeth Duval, en un encuentro muy emotivo junto a Andrea Ropero.

Durante el evento, se ha recordado una de las entrevistas más significativas del programa, realizada en 2015, cuando Duval tenía solo 14 años y se encontraba en un momento clave de su proceso personal: "Me acuerdo perfectamente de ese día con Gonzo y con todo el equipo de grabación".

La escritora ha confesado que fue un momento de "nervios", ya que coincidía con el inicio de su tratamiento: "Era el primer día que yo iba a ir a lo que entonces se conocía como la Unidad de Trastorno de Identidad de Género y al endocrino para comenzar los tratamientos hormonales. Fue un antes y un después a nivel vital".

Sobre su decisión de participar en aquella entrevista con tan solo 14 años, Duval ha explicado que ya entonces sentía "un fuerte compromiso": "Era una niña, pero ya estaba bastante implicada. Es fácil cuando no es solamente un compromiso político o social, sino también es un compromiso vital cuando se siente que a una le va la vida en ello".

Preguntada por cómo ve hoy a aquella niña, la activista ha reflexionado sobre su recorrido: "Creo que es una persona mucho más feliz que entonces, que disfruta más de la vida. Me quedo con esa felicidad a nivel colectivo".

Puedes ver la entrevista al completo en el vídeo sobre estas líneas.

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