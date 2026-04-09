Elizabeth Duval carga contra Ábalos: "Ha demostrado ser un showman, sabe hacerlo metiéndose en el barro como un auténtico cerdo"

En Al Rojo Vivo, la escritora y filósofa ha cargado con dureza contra el juicio a José Luis Ábalos y la actitud de los implicados, señalando gestos de complicidad, risas y escenas que califica de "auténticas barbaridades".

En Al Rojo Vivo, la escritora y filósofa Elizabeth Duval ha cargado con contundencia contra el desarrollo del juicio a José Luis Ábalos, al que describe como un espectáculo impropio de la gravedad de los hechos. A su juicio, lo que se está viendo tiene "algo de show" y transmite una imagen "profundamente miserable" para cualquiera que lo siga desde casa.

Duval ha criticado con especial dureza la actitud de los implicados durante las sesiones, señalando escenas que, en su opinión, resultan improcedentes: gestos de complicidad, risas fuera de lugar o conversaciones que califica de "auténticas barbaridades". En ese sentido, también ha mencionado la cercanía entre Ábalos y Koldo García durante el juicio, una imagen que, considera, contribuye a banalizar la situación.

Sin embargo, la filósofa ha insistido en no perder de vista el fondo del caso: "Lo verdaderamente grave es lo que ocurrió", ha subrayado, "que hicieran del Ministerio de Transportes su cortijo; que lo convirtieran en una máquina para enchufar, que lo utilizaran para su beneficio personal y que no tuvieran ningún reparo en hacerlo".

Sobre la estrategia de la defensa de Ábalos, en particular por los ataques a su expareja —a la que se señala como prostituta a las órdenes de Víctor de Aldama—, Duval ha sido tajante: "Es una barbaridad". A su juicio, este tipo de actuaciones responde a un patrón reconocible: "Cuando has sido tan proclive a la mentira, no es la primera vez. Ábalos se ha demostrado como todo un 'showman'. Recordemos aquella rueda de prensa en la que llegó diciendo: 'Vengo aquí solo, no tengo ni secretaria, no tengo a nadie, ni detrás ni al lado'". Y añade: "Él sabe construir ese show y sabía hacerlo metiéndose en el barro, rebozándose como un auténtico cerdo, de las formas más absolutamente miserables".

Pese a la dureza de sus críticas, Duval se ha mostrado convencida de que el proceso judicial acabará resolviéndose de manera justa, confiando en que, más allá del ruido y la escenificación, prevalezcan los hechos y las responsabilidades.

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