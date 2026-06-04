Wyoming, sobre la ley del concebido no nacido de Ayuso: "A su propuesta le faltaban varias semanas de gestación"

Wyoming analiza en este vídeo la aprobación de la ley del concebido no nacido en Madrid y los ataques de Ayuso a la regularización de migrantes: "Con la caridad cristiana es como su novio con pagar impuestos, no es practicante".

Como no podía ser de otro modo, los escándalos del PSOE han llegado a la Asamblea de Madrid, donde Isabel Díaz Ayuso no solo ha atacado a Pedro Sánchez por la corrupción, sino también por la regularización de migrantes, que define como "importar pobreza masiva".

"A ver si tiene lo que hay que tener para decirle eso al papa", reacciona Wyoming, que imagina la cara del pontífice cuando la presidenta madrileña le diga: "Si tanto le gustan los inmigrantes, por qué no se los mete en su casa". "Ayuso con la caridad cristiana es como su novio con pagar impuestos, no es practicante".

Por otro lado, el Gobierno madrileño aprobaba ayer la ley del concebido no nacido, que reconocerá en la Comunidad de Madrid al embrión como un miembro más de la familia, por lo que las familias podrán acceder a beneficios y ayudas antes del nacimiento, como el reconocimiento de familia numerosa.

Wyoming recuerda que Ayuso lleva años con la "matraca" del concebido no nacido, y que desde entonces no tenía claro si habría que devolver las ayudas si el bebé no llegaba a nacer. "Parece que a su propuesta le faltaban varias semanas de gestación. Necesitaba un poquito de incubadora", afirma el presentador.

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