La localidad madrileña de Boadilla del Monte ha sido el escenario elegido para llevar a cabo un foro sobre la ley de amnistía que ha dado cita a numerosos expertos así como políticos como Mariano Rajoy, Alfonso Serrano o Edmundo Bal. Isma Juárez ha tenido oportunidad de charlar con el exdiputado de Ciudadanos y candidato de Nexo Europeas que no ha dudado en dar la razón al programa afirmando que "mi mujer quiere que me dedique a la política porque no me quiere ver en casa tocando la batería".

El reportero ha preguntado a Bal si va a fichar a Mariano Rajoy para su partido Nexo. "Ya lo ha dejado claro el presidente Rajoy, que no se viene a mi partido", ha afirmado Bal. "Tiene las puertas abiertas", añade. Como indica el exdiputado de Ciudadanos, "es un partido que quiere aglutinar a todas las personas que están a la derecha del PSOE y a la izquierda del PP, y que quiere ser trasversal".

Debido a su falta de éxito con Mariano Rajoy, Juárez ha optado por pedirle a Bal un resultado para su quiniela, en concreto para el partido entre el Celta y la Real Sociedad. "Mi padre era gallego, me voy a poner del lado del Celta de Vigo", ha dicho Bal. Juárez ha preferido no hacer caso al político y poner como ganador a la Real Sociedad, a lo que el político le ha dicho "Como gane el Celta me lo vas a recordar".