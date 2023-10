Isma Juárez acude a un congreso sobre desinformación para conocer como las 'fake news' van a afectar al periodismo. Ahí ha podido hablar con expertos y políticos sobre la influencia de las noticias falsas y como va a afectar la inteligencia artificial a la vida diaria.

El reportero habla con David Camacho, investigador en la Universidad Politécnica y, experto en inteligencia artificial desde hace 25 años. Juárez le pregunta al experto cómo ha cambiado la IA el mundo del bulo. Camacho indica que están afectando los modelos generativos como "chat GPT, los modelos que generan vídeos o imágenes falsas, los modelos que pueden generar cualquier tipo de texto". Isma dice que el nunca ha caído en eso por que luego "tienes que ser listo escondiendo las cosas" a lo que el experto le dice que hay alumnos que se dejan el logo arriba.

El reportero le pregunta también qué tal se lleva con los robots a lo que el experto afirma que "fenomenal". Además, también le consulta el nivel de inteligencia de la Thermomix, a lo que Camacho responde que "más o menos a su nivel" ya que cuando acabó el doctorado "se le cayó" lo poco que le quedaba.

Isma también ha podido hablar con Laura Teruel, profesora de periodismo político en Málaga, una especialidad que, como dice el reportero, "está en su mejor momento". Juárez le pregunta a Teruel cuál es el último bulo que le ha llegado. La profesora contenta que fue uno que le enterneció ya que un "grupo de señoras mayores me preguntó si era verdad eso de los aviones que vuelan para que no llueva y van rompiendo las nubes". Como dice, "amablemente se lo desmonté pero no me creyeron".

El reportero habla también con Gabriel Rufián que, ante la pregunta de cuál es el último bulo que le ha llegado, el político responde irónico que es "que el Madrid está perjudicado por los árbitros". Además, Juárez le pregunta por un bulo y Rufián debe decir si es real o no. Este bulo dice que "los independentistas le han pedido a Sánchez que para investirlo el Barça tiene que pasar de octavos en la Champions", a lo que Rufíán, en tono de broma, contesta "que el Español gane la Champions".