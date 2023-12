Pedro Sánchez ha presentado su nuevo libro 'Tierra firme' en el que ha contado, además, con Jorge Javier Vázquez y Ángeles Caballero. Dani Mateo ha hecho un repaso por los mejores momentos de la presentación en la que, como afirma, "el presidente ha estado muy suelto, tan suelto que solo le ha faltado hacerle el baile 'chuminero'".

Como cuenta Mateo, a la presentación han acudido hasta 14 ministros "que no han parado de reírse y aplaudir a Sánchez". Jorge Javier, durante la presentación, le ha dicho a Sánchez en qué programa le ve participando: 'Supervivientes'. El presidente ha bromeado preguntando al presentador si el programa se graba en El Salvador ya que ahí "tienen un mediador", lo que ha provocado las risas y aplausos de todos los asistentes.

El presidente también habló sobre el popular meme de 'perro Sanxe' ante una pregunta de Ángeles Caballero. El presidente quiso ha querido confirmar que "desde luego 'perro Sanxe' no estaba para nada planificado y que no convoqué las elecciones generales el 23 de julio sabiendo que el 21 de julio era el día mundial del perro".

Pero no todo fueron risas durante la presentación, el presidente también tuvo un momento de autocrítica y reflexión. Sánchez también fue preguntado sobre su "pinchazo" en el cara a cara con Alberto Núñez Feijóo. El presidente, irónico, le ha contestado al presentador "dejémoslo ahí, siguiente pregunta". Además, no ha dudado en compartir que recibió numerosos mensajes de compañeros en el que le daban ánimos. Mateo le ha sugerido que, la próxima vez, haga como Feijóo y afirme que no ganó el debate porque no quiso.