"José Luis Escrivá es un fichajazo para el Banco de España", destaca Dani Mateo en el plató de El Intermedio, donde muestra un vídeo en el que el "presidente de su club de fans, el mismo" explicaba que tenía un currículum brillante. "Qué tío, qué crack, maquinote... qué pedazo de currículum", destaca el presentador, que tras escuchar a Escrivá tiene claro que "lo de emperador del Banco de España se le queda corto": "Deberían nombrarle emperador de Linkedin".

"Creo que él lo preferiría porque a Escrivá el Banco de España no le acaba de molar", destaca Dani Mateo, que afirma que al hasta ahora ministro "le da más grima a un currante que quiere prejubilarse a los 60 años". Para muestra, el presentador enseña en el vídeo principal de esta noticia cómo hablaba de esta institución hace no tanto. "Para resumir un poco, en el Banco de España falta sofisticación, es muy conservador y son unos pupas", explica Dani Mateo, que pide al ministro que "no se venga abajo".

"Piense que en el fondo seguirá trabajando en la transformación digital", manda un mensaje Dani Mateo a Escrivá, al que explica que es transformación "porque se ha transformado en el gobernador de una institución de la que antes rajaba y, digital porque ha sido a dedo".